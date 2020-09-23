Люди, которые пришли к политическому руководству государства, не понимают ситуации на Донбассе, – Москаль

Телеканал ZIK

Не надо было "косить" от мобилизации в 2014 году, отметил Геннадий Москаль, обращаясь к представителям власти

Те люди, которые сегодня пришли к политическому руководству в Украине, не понимают ситуацию, сложившуюся на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Гость студии отметил, что неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей необходимо вернуть под контроль Украины, однако инициативу по амнистии Геннадий Москаль раскритиковал. Он отметил, что сегодня никто из должностных лиц в Украине не может поехать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть вопросы относительно критериев, по которым должна происходить амнистия.

"Я считаю, что этот путь абсолютно в никуда, что предлагается. В 2014 году нужно было пойти добровольцем, если ты собирался идти и стать Верховным Главнокомандующим, не "косить" от мобилизации, а пойти, будем говорить, по мобилизации или быть волонтером. А на сегодня не быть там ни разу, не видеть ничего, не знать и давать такие таблетки, что все поправятся и все вернется само по себе, – я считаю, что это абсолютно от того, что люди, которые сегодня пришли к политическому руководству государством, не понимают ситуацию, сложившуюся на Донбассе", – сказал Геннадий Москаль.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установить мир на Донбассе невозможно без прямого диалога с Владимиром Путиным, к тому же ключевые шаги должна сделать Россия.

Недавно Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, коммуникация с российским коллегой хоть и ограниченная, однако предметная.