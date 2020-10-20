Люди на Донбассе имели право голосовать при Порошенко – за Зеленского, но не могут голосовать сегодня, потому что проголосуют не так, – Рабинович

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Люди на Донбассе имели право голосовать при пятом президенте Петре Порошенко — за президента Владимира Зеленского, потом при Зеленском — за его "Слугу народа", но не имеют право голосовать сегодня, потому что, может быть, проголосуют не так. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович на встрече с избирателями и партийным активом в Луганской области.

"Я говорю от имени таких же пострадавших, как и вы, я тоже голосовал за Зеленского. Я не имел права этого делать как сопредседатель партии, как политический противник, но я, как и вы, голосовал за мечту. Я считал, что мы пойдём отдохнём, раз такой пришёл человек, он всё сделает: мир он обещал, зарплата 4 тысячи — пожалуйста, коровы сами доятся и так далее... Первые 2-3 дня я был счастливый человек. На третий день я уже все понял, что вляпались мы все вместе в одно и то же", — заявил Рабинович.

Однако, политик отметил, что украинцы "правильно поступили в истории Порошенко и Зеленского", убрав пятого президента от власти.

"Потому что надо уже было кончать с этим Порошенко, хуже уже ничего не могло быть, казалось", — отметил Вадим Рабинович.

Также политик подчеркнул, что сейчас в Украине более сложная ситуация. В то же время политик прокомментировал годовой отчет Владимира Зеленского, назвав его "демагогией о том, как мы зажили уже отлично".

"Я не буду ничего критиковать, я просто хочу передать привет президенту нашей страны из Луганска, которого он лишил права голоса. Люди имели право голосовать при Порошенко за президента Зеленского, потом при Зеленском за его партию, но не имеет право голосовать сегодня, потому что, может быть, вы проголосуете не так. Вот где преступления Зеленского №1", — заявил депутат.

В то же время политик прокомментировал деятельность нынешнего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, назвав его "прямым соучастником преступления".

"Хочу передать ещё привет вашему губернатору Гайдаю. Он соучастник этого преступления. Именно по подаче липовых всяких новостей, или подачи документов все это произошло. И пусть он тоже готовится, он думает, что они вечно будут дурить людей, вечно будут творить всякое безобразие и не отвечать. Это нарушение Конституции Украины. Я считаю, что ваш губернатор нас обязательно слышит, пусть готовится. Не всё так просто в этом мире", — заявил политик.

Также Вадим Рабинович отметил, что знает сложившеюся ситуацию, из-за которой многие граждане не могут проголосовать.

"Я знаю, что многие вообще не голосуют, а кто голосует, кто нас слышит, давайте просто вдумаемся в одно: неужели мы обречены на эту жизнь? Неужели мы вечно, одна из самых родючих земель в мире, самые умные люди, посмотрите везде, что во всем мире они везде пробиваются, а мы с вами что?" — добавил политик.

В то же время Рабинович призвал граждан изменить возможности жизни и поверить "немножко в другую мечту".

"Вот идёт Александр Иванов на Троицкую ОТО, вот увидите, вот много новых людей, я ему верю и буду верить многим из вас. Давайте поменяем возможности жизни нашей. Мы вам обещаем, что мы вас не подведем. Спасибо вам большое. К победе! И вернём сюда и право голоса, и мир", — подытожил Вадим Рабинович.

Напомним, недавно сопредседатель партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук заявил, что действующая власть незаконно и преступно лишила права голоса 500000 граждан Украины, проживающих в подконтрольных Луганской и Донецкой областях.