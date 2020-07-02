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Любое нападение должно быть расследовано, – Власенко об избиении сотрудника партии Шария

Сергей Власенко Скриншот видео

Таким действиям следует дать правовую оценку, отметил нардеп

Любое нападение на любого гражданина Украины, независимо от политических, расовых, этнических или иных убеждений, должен быть расследовано.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина"), заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

Парламентарий, комментируя нападение на сотрудника партии Шария в Харькове и его жесткое избиение, отметил: "Я считаю, что любое нападение на любого гражданина Украины, независимо от политических, расовых, этнических, каких-либо других убеждений и так далее, должно быть расследовано. И этому должна быть дана правовая оценка".

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Сергей Власенко добавил, что такой является позиция политической силы, которую он представляет.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария.

Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице сторонника его политической силы.

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