Лысенко в третий раз станет мэром Сум

Александр Лысенко Фото из открытых источников

Он опередил оппонента почти на 10 тысяч голосов

В Сумах подвели итоги голосования на выборах городского главы в двух районных территориальных избирательных комиссиях – Заречной и Ковпаковской. По их результатам, действующий мэр Александр Лысенко опережает оппонента – почти на 10 тысяч голосов, передает "Суспільне".

Как отмечается, оппонентом Лысенко был Вадим Акперов, за которого в Ковпаковском районе проголосовало 8180 избирателей, за Лысенко – 12784 избиратели (39% и 61% соответственно).

По результатам Заречной ТИК за Акперова отдали 8387 голосов, Лысенко получил 13662 голоса (38% и 62% соответственно).

Отмечается, что 18-го ноября протоколы от районных комиссий передадут в городскую, где должны объявить окончательные результаты выборов Сумского городского главы.

Александр Лысенко дважды избрался городским главой Сум: в мае 2014 года на внеочередных выборах и в ноябре 2015 года.

Новости по теме: В семи городах Украины состоялся второй тур выборов мэра: Избирательные участки закрыты

Ранее сообщалось, что Украинская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты второго тура на выборах мэра, согласно которым победил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.