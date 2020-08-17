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Ляшко рассказал, в каком случае могут перенести местные выборы

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Это станет возможным, если 50% страны будет в " красной зоне"

Государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более чем 50% территории страны будет в "красной" зоне карантина. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - сказал он.

По словам замминистра, в этом вопросе Украина ориентируется на Польшу. Последняя переносила президентские выборы через пандемию. 

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавирус", – заявил главный санврач. 

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия начала первый этап формирования состава территориальных избирательных комиссий на местных выборах 2020 года.

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