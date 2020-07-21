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Ляшко рассказал, почему не пошел от "Слуги народа" в мэры Киева

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам врача, это было исключительно его решение

Человек должен быть максимально эффективен там, где он сейчас, и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу. Об этом отвечая на вопрос "Украинской правде", почему не пошел от "Слуги народа" в мэры Киева, рассказал главный санэпидемврач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на должности, на которой я нахожусь сегодня. Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является – восстановить систему противоэпидемической защиты. Человек должен быть максимально эффективен там, где он сейчас есть, и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу.

Это исключительно мое решение, и я считаю, что оно как раз адекватно ситуации, - сказал Ляшко.

Однако он отказался комментировать, кто изначально предложил ему баллотироваться в городские мэры.

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Напомним, народный депутат Ирина Верещук с большим отрывом победила в праймериз "Слуги народа". Одержав победу, Верещук будет участвовать в местных выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".

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