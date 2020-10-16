Ляшко поддержал известный аграрий Леонид Яковишин

Политик Олег Ляшко и аграрий Леонид Яковишин Фото из открытых источников

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который принимает участие в довыборах в Верховную Раду на 208 округе Черниговской области, поддержал известный аграрий и меценат Леонид Яковишин. Об этом пишет издание Информатор.

"Спасибо, Леонид Григорьевич, за поддержку. Ваша вера в меня придает мне сил в борьбе за наших крестьян, за нашу землю.

Леонид Яковишин – один из самых известных аграриев Украины, много лет руководит успешным фермерским хозяйством "Земля и воля", платит самые высокие паевые в стране – 18%, заботится об инфраструктуре сел, где обрабатывают землю.

Иду в парламент, чтобы защищать таких, как он, честных и трудолюбивых аграриев, которые создают рабочие места, платят налоги и кормят Украину”, – написал Олег Ляшко в Facebook.

Леонид Яковишин – народный депутат Украины 12(1) созыва с марта 1990 (2-й тур) до апреля 1994 г. Он был заместителем председателя Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам Чернобыльской катастрофы, член Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью, коррупцией и взяточничеством (с 1993 года). С апреля 1994 года - советник исполняющего обязанности премьер-министра Украины Ю. Звягильского. Июль 1994 г.— июнь 1995 г. — советник премьер-министра Украины В. Масола. В 2016 г. издал книгу “С несмолкающим сердечным трепетом” — статьи, интервью, опубликованные в районных, областных и центральных газетах за период с 1988-го по ноябрь 2016-го года. Продолжает регулярно публиковаться в газете “Черниговщина” и другой местной периодике.

Леонид Яковишин дважды признавался лучшим меценатом Черниговской области. Основал в районе и наполнил средствами Благотворительный фонд для оказания помощи тяжело больным и другим малообеспеченным людям. Выступил спонсором издания книги Дмитрия Головка “Поющие Пески”, романа Григория Войтко “Безотцовщина”, книг публициста Бориса Кириченко, одним из спонсоров сборника “Не бывал ты в наших краях” — о прошлом и современность Бобровицкого района.