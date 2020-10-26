Ляшко идет почти нога в ногу со "слугой народа" на выборах в Раду: Обработано 27,13% протоколов

Олег Ляшко Скриншот видео

Накануне он уже объявил себя победителем

В Бахмаче на округе №208 за первенство на довыборах в Верховную Раду соревнуются кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии.

Итак, по результатом подсчета 27,13% участковых протоколов на округе №208 в Черниговской области Ляшко набирает 32,71% голосов избирателей, а Гунько - 33,65%.

Их догоняет самовыдвиженец Людмила Давыденко-26,88% голосов избирателей.

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Напомним, накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко досрочно поздравил себя с победой на выборах народного депутата на 208 округе Черниговщины.