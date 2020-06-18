Львовский облсовет призвал Зеленского не оказывать "политические репрессии"

Львовский областной совет Фото из открытых источников

По мнению львовских депутатов, ряд открытых уголовных производств являются политически мотивированными

В четверг, 18 июня, Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвал прекратить "политические репрессии". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам местных депутатов, в Украине усиливаются политические преследования.

"Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении", – говорится в обращении.

В частности, политики назвали самое резонансные дела, которые, по их мнению, является политически мотивированными:

дело против Сергея Стерненка;

дело Шеремета, в котором обвиняют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь;

обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко;

дело против Татьяны Чорновол;

обыски ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна;

открытие около 20 дел против Петра Порошенко.

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"Никакого доверия не вызывают ни Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные", — отметили депутаты Львовского облсовета.

В результате львовские политики призвали центральную власть "прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине".

"В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно уходила в историческое небытие. Так будет и в этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований", – добавили в обращении.

Напомним, ранее городской председатель Львова Андрей Садовый обращался к Верховной Раде Украины с призывом создать временную следственную комиссию для расследования событий, связанных с организацией "мусорной блокады" города.