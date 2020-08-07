Лукашенко заверил, что в Украину из Беларуси никогда не войдут войска РФ

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Белорусский лидер заверил, что будет контролировать свою границу сам

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что российские войска никогда не войдут на территорию Украины с северной границы. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Гордон спросил, может ли он подтвердить то, что когда-то говорил пятом президенту Петру Порошенко – что с территории Беларуси российские войска никогда не войдут в Украину.

"Никогда! Тем более с оружием! Это мой рубеж, и границу буду защищать только я. Ни русские, какие бы они не были, ни американцы, ни французы. Только мы. Мы эту границу (с Украиной - ред.) закрыли, мы его оберегаем и для вас, и для нас. Он абсолютно свободен для обычных людей", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна выдаст бойцов ЧВК Вагнера после предоставления Украиной доказательств их вины.