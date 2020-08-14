Лукашенко сделал выбор в пользу РФ: В МИД Украины прокомментировали экстрадицию "вагнеровцев"

Евгений Енин Фото из открытых источников

После такого шага вопрос экстрадиции можно считать исчерпанным

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что в вопросе экстрадиции задержанных у Минска участников ЧВК "Вагнер" президент Беларуси Александр Лукашенко принял сторону России. Об этом украинский дипломат рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Интерфакс-Украина.

"Если ... упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе", - сказал Енин.

Относительно уместности вести диалог с российской стороной на предмет экстрадиции заместитель министра отметил, что "если у указанных лиц есть российские паспорта, так как Украина не выдает своих граждан, так и РФ или Беларусь так же не выдают своих граждан".

Новости по теме: Лукашенко получил письмо от Путина относительно "вагнеровцев"

В то же время Енин отметил, что в международной практике это правило не является абсолютным. В частности, он привел примеры США и Израиля, где практикуют выдачу своих граждан другим странам.

"Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, и будет использовать (задержанных, - ред.) как разменную карту, прежде всего, с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны. И, тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все необходимое для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороне", - рассказал дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которых ранее задержали недалеко от Минска.

Ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер" прибывшие "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцев", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

Позже Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком относительно экстрадиции "вагнеровцев". Последний заявил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято только после получения соответствующих обращений правоохранительными органами страны.

Также Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдачу 28 бойцов ЧВК "Вагнер".