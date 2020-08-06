Лукашенко пообещал выдать Украине "вагнеровцев", – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото с открытых источников

Часть из них также будет экстрадирована в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко, передает "Радио Свобода".

Как отметил Гордон, Зеленский якобы попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий на Донбассе.

При этом, журналист сообщил, что белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить экстрадицию преступников в Украину и Россию.

Напомним, 29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК Вагнера, прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

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Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных, а писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в так называемой "ДНР".

Позже Офис генпрокурора Украины обратился к белорусской стороне с просьбой о временном аресте задержанных и их экстрадиции в Украину.