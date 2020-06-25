Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По его словам, сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки"

Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.

По его словам, сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть.

"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $ 840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги , пусть немедленно заберет", - сказал он.

Лукашенко также обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.

"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже бросили это", - сказал Лукашенко.

"По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то шел и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь со Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, затем получает обходной лист и прочее. Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах, ред.), этого же не понимают. и они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и разъяснять людям, что происходит", - сообщил президент Беларуси.

Он также обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.

"Они что, нас толкают на такую нечестность, как они себя ведут? Ясно, что там за ними стоят кукловоды. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подбрасывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за границы в наши выборы, внутренние дела", - заявил Александр Лукашенко.

"Но мы не являемся ядерной державой. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковому оружие, мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацелена на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем ", - добавил президент.

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