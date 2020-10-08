Лучше договариваться в тишине: Сивохо выразил свою позицию относительно мирного плана по Донбассу

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Для чего выносить в публичную плоскость такие вещи, которые могут вызвать споры в обществе?

Все переговоры по мирному процессу должны происходить в тишине, чтобы не вызвать возмущения общества.

Об этом в эфире ток-шоу "мы все – украинцы!" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший советник секретаря СНБО, лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

Отвечая на вопрос ведущей, есть ли у президента Украины Владимира Зеленского мирная стратегия по Донбассу, которой нужно придерживаться, Сергей Сивохо заявил:

"Что касается переговоров по мирному процессу, я сторонник того, чтобы они, как уже говорили немало умных людей, что все такие процессы должны происходить в тишине. Чтобы не происходило, люди занимаются этим процессом. Это специалисты, там есть дипломаты, чиновники, которые учились для этого, которые имеют определенный опыт работы. То для чего им мешать? Для чего выносить в публичную плоскость такие вещи, которые могут вызвать споры в обществе? Самое лучшее всегда-это договариваться в тишине. Вот это мое мнение", - сказал Сивохо.

Он также вспомнил нападение на себя, которое произошло во время презентации Национальной платформы примирения. В частности, по словам Сивохи, его Национальная платформа примирения не имела никакого отношения к консультативному совету при ТКГ. Но именно этот фактор повлиял на события, которые произошли с его платформой. Поэтому это еще раз подтверждает, что такие процессы нужно проводить в тишине.

Напомним, в середине марта в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не удалось. Нескольким националистам удалось прорваться к Сергею Сивохо, которого толкали, и он вынужден был ретироваться.

Ранее сообщалось, что мужчине, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая.

Второго подозреваемого в нападении, Александра Волкова отпустили из-под стражи до судебного заседания.

Третьего подозреваемого в нападении на Сергея Сивохо, Юрия Каплю суд отпустил под личное обязательство, с условием являться на допросы и следственные действия.