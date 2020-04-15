Ложь и политическая провокация: Поворозник отреагировал на обвинения в коррупции

Первый заместитель председателя КГГА объяснил, что ему нечего скрывать

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что обвинения его в коррупции - это политическая провокация, а на допрос его вызвали в роли свидетеля. Об этом заместитель мэра сообщил в Facebook.

"Расставлю все точки над И, чтобы пресечь распространение слухов, домыслов и политических спекуляций, которые сейчас активно распространяются в сетях. Мне скрывать нечего, повторяю – всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, потому что это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам", - отметил Поворозник.

По словам чиновника, взяток он не получал и не проводил каких-либо разговоров о неправомерной выгоде. Кроме этого, Поворозник отметил, что заявления о том, что его поймали на взятке и арестовали, не соответствуют действительности, и подозрении ему не объявляли.

"Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ. Считаю, что эта ситуация надумана, и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян", - подчеркнул политик.

Напомним, накануне появилась информация о том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили во взяточничестве. В связи с этим в ведомстве начались обыски.