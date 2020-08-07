Ломали двери даже в офис адвокатов: В офисе парторганизации ОПЗЖ среди ночи произошло незаконное проникновение

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В ночь с 6 на 7 августа в Днепре представители ГФС совершили незаконное проникновение в офис партийной организации "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ". Без предъявления каких-либо документов, без соответствующего решения суда взламывали двери даже в офисы адвокатов, которые защищены украинским законодательством от подобных вторжений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Днепропетровской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадий Гуфман.

"Нацкорпус, который приходил "в гости" ко мне домой, видимо, не сработал и с задачей не справился. Прислали ГФС. Ночью. В офис. Наверное, искали Избирательный Кодекс и карту Днепропетровской области. Что еще накануне местных выборов может быть в партийном офисе?

Судя по тому, что без решения суда ломали двери даже в офисы адвокатов, защищенные законом от вторжения, думаю, рядом с Избирательным Кодексом я буду держать побольше разных Законов Украины. Может быть, переворачивая вверх дном графики нашей избирательной кампании, они хоть краем глаза в законы заглянут…

Все, кто не Слуги народа, - теперь враги. Враги Слуг?", - написал Геннадий Гуфман.

Как прокомментировали в парторганизации, на данный момент сложно трактовать это незаконное проникновение в офис партии: "Сложно сказать – это попытка запугать или просто ошибка? Особенно настораживает то, что вторжение произошло, в том числе, и в офис юристов-адвокатов, которые сопровождают деятельность партийной организации".

Известно, что никаких документов, которые являются основанием для проведения таких действий, сотрудники ГФС не предоставили. Геннадий Гуфман уже прокомментировал ситуацию также и в эфире национальных телеканалов. В частности, он отметил, что, к сожалению, практика подобных противоправных и незаконных действий со стороны государственных ведомств становится нормой, и не исключает, что подобное может повториться.

"В Криминально-процессуальном кодексе четко прописано, что никто не может проникнуть во владение другого лица без его согласия. Только по добровольному согласию или, цитирую, на "підставі ухвали слідчого судді". В исключительных случаях, когда речь идет о преследовании преступника или защите и спасении чьей-то жизни, подобные действия со стороны силовиков допустимы. Но к какому из этих случаев можно отнести ситуацию, когда сотрудники ГФС выламывают двери и врываются в мой пустой кабинет? Кого они преследовали в пустом помещении? Или кого спасали? Чью жизнь они пытались сохранить? Спасать в моем пустом кабинете точно никого не было нужно", - рассказал в прямом эфире телеканалу 112 Геннадий Гуфман.

По его словам, "шоу" продолжалось до трех ночи. Сотрудники ГФС так и не ответили ни на вопросы журналистов, ни адвокатов, что собственно они ищут и почему они оказались в офисе адвокатов. Все требования адвокатов предоставить документы, включая "ухвалу слідчого судді", остались без ответа.