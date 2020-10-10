Литвин назвал Кравчука "патентованной политической проституткой"

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Экс-нардеп прокомментировал свое отношение к работе Кравчука и Фокина

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин назвал главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука "патентованной политической проституткой". Так Литвин прокомментировал свое отношение к работе первого президента Украины, а также уволенного из ТКГ Витольда Фокина в интервью "Стране".

"Люди, которые занимали высокие должности, а потом отошли от политики, часто обуреваемы желанием быть услышанными. Когда у них появляется такая возможность, они пытаются научить, как следует работать – правильно и ответственно... Но ведь с Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка... И причем всегда", – отметил Литвин.

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Объясняя свои слова, экс-председатель Рады вспомнил отношение Кравчука к Витольду Фокину сразу после его назначения и после увольнения из ТКГ.

"Последний наглядный пример: сначала в интервью говорит, что они с Фокиным сидели, обсуждали Минский процесс пять часов. А потом, как только активисты прибежали и начали качать свои права… заявляет, что к Фокину чуть ли никакого отношения не имеет. А если Фокин хочет уходить, то пусть уходит. Но они же вроде пять часов сидели и обсуждали ситуацию, вроде договорились, кто чем будет заниматься", - пояснил Владимир Литвин.

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Напомним, в конце июля Кравчук заявлял, что к переговорам в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе могут привлечь первого премьер-министра Витольда Фокина. По словам Кравчука, Фокин хорошо знает Донбасс, а поэтому может сказать чего хотят люди, которые там живут.

Однако позже, после заявлений Фокина об амнистии и особом статусе региона, Кравчук заявил, что никакого отношения к назначению Фокина не имеет.