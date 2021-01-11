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Литва может изменить название Беларуси

Фото из открытых источников

Современное название может восприниматься как часть России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время общения в минувшую пятницу со Светланой Тихановской заявил о готовности рассмотреть смену названия "Беларусь" на литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят. Об этом сообщает портал Delfi.

"Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выскажут такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - сказал Ландсбергис.

По его словам, название, которым литовцы называют соседнюю страну, "не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России".

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Напомним, с конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело (Sakartvelas), она будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке. 

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