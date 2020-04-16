Лимит на правки и рассмотрение законов по особой процедуре: Рада изменила регламент

Верховная рада. Фото Zoya Shu/112.ua

"За" проголосовали 242 народных депутата

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

В частности, законопроект предусматривает дополнение регламента Верховной Рады статьей 119-1 по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Закон вводит особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении в случае, если количество предложенных к нему поправок превышает 500 и в пять раз или более превышает количество первоначальной редакции законопроекта.

Особая процедура будет применяться по предложению, подписанному не менее чем третью нардепов от конституционного состава Рады, и поддержанному решением Рады большинством голосов.

Если решение об особой процедуре принято, каждая фракция или группа смогут определить не более пяти предложений или поправок, не поддержанных комитетом, на которых она настаивает.

Каждый внефракционный депутат, чьи поправки не учтены комитетом, сможет определить не более одной поправки, на которой он настаивает.

"За" проголосовали 242 народных депутата из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, ранее в Раде придумали, как работать с правками к "антиколомойскому" закону.







