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Лидеры парламентских фракций и руководство Рады проводят заседание

Встреча лидеров фракций парламента

 EPA-EFE

На совещании присутствует премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко

Сегодня, 10 апреля лидеры парламентских фракций и групп начали совещание с руководством Верховной Рады Украины. Об этом написал первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.

"Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопрос бюджета…", - отметил он.

Железняк добавил, что на совещании присутствует премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

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Напомним, накануне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созвал на 10 апреля лидеров парламентских фракций и групп на совещание. Оно должно было начаться в 9:00.

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