Лидеры местного самоуправления объединяются в партию "Пропозиція"

Лидеры местного самоуправления объединяются в единую политсилу – партию "Пропозиція". Все для того, чтобы организовать эффективную систему власти на местах и развивать украинские города.

Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

"Проблемы в городах те же, одинаковые, на территории всего нашего государства. У нас есть рецепт, как эти проблемы решить, но фактически центральная власть не прислушивается к нам. Таким образом на одной из встреч Ассоциации городов Украины, которая является общественной организацией, которая не имеет политических амбиций или планов, было решено создать именно политическую партию и привлечь в нее всех людей, которые переживают за местное самоуправление", – говорит мэр Николаева Александр Сенкевич.

К партии уже присоединилось более 20 человек. Говорят, что "Пропозиція" – это партия профессионалов, партия местного самоуправления.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил: "Мы продолжаем вести переговоры. Мы буквально две недели назад объявили партию. Нас было 5 человек. Сегодня нас уже больше 20. Я думаю, что к нашему сентябрьскому съезду к нам добавятся еще участники. Но я хочу подчеркнуть, это необязательно мэры крупных городов".

Политические эксперты отмечают, что в Украине уже давно назрела необходимость создания партии местного самоуправления.

Политолог Игорь Рейтерович говорит: "Партия местного самоуправления – она в Украине очень нужна. Я не знаю ни одной развитой страны, где не было бы политических сил, которые много внимания уделяли вопросам местного уровня, поскольку нормальная политика она возникает снизу, а затем уже реализуется где-то там в центре".

В новосозданной "Пропозиції" свои парламентские амбиции не скрывают.

"В случае, если будут парламентские выборы, то, конечно, мы будем участвовать в парламентских выборах, досрочных. Мы заняты партстроительством. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим партию нашу строить исключительно для местных выборов. С местными выборами каждый из нас разобрался и так", – отметил Борис Филатов.

Уже скоро в политсиле обещают представить программу партии и кандидатов в мэры украинских городов.

Как сообщалось, руководители ряда украинских городов презентовали партию "Пропозиція".