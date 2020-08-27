Лесик о нападении на автобус "Патриотов - За жизнь": Прострелили шины, разбили стекла и открыли огонь по людям

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Глава харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик рассказал подробности нападения на автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом.

Об этом он заявил в прямом эфире NEWSONE.

Он рассказал, что недавно общался с начальником охраны, который находился в автобусе в момент нападения. Он тоже получил огнестрельные ранения.

"Сильно избиты ребята, я видел троих – у двоих были огнестрелы, а один был еле-еле живой", – уточнил депутат.

Политик уточнил, что, по его данным, похищенного человека уже нашли.

"Я стою возле операционной… У них перемотаны руки, живого места на голове нет… У ребят прострелены руки, у одного нога, и сильно-сильно избиты", - рассказал Лесик.

Также депутат поделился подробностями нападения.

"Ехали они из Полтавы, за 20 км от Харькова перед ними были три или четыре машины. Вдруг одна из них остановилась, заблокировав движение автобуса. Потом начали стрелять в колеса, прострелили их, автобус полетел в кювет. Начали разбивать стекла, внутрь закинули какие-то гранаты, файеры. Ребята стали задыхаться и выбегать на улицу. Там со всех сторон начали стрелять, черт знает что происходило", – передает Лесик.

Он уточнил, что после происшествия он позвонил в полицию, чтобы обеспечить охрану раненым. Касательно открытия уголовного дела он ничего не сказал.

Представитель ОПЗЖ подчеркнул, что в Украине продолжается откровенный террор.

"То они на приемные нападают, то бросают гранаты, то на народных депутатов нападают. Ну какое-то безумие, в стране вакханалия", - считает Лесик.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что представители "Азова" и "Нацкорпуса" обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом, есть пострадавшие.

Впоследствии Илья Кива сообщил детали нападения на автобус.