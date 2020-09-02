Лероса следовало пригласить на заседание фракции "Слуга народа", чтобы он предоставил фактаж, – Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Потому что одно дело - озвучить политические позиции, другое - предоставить факты, заявил нардеп

Народного депутата Гео Лероса нужно было пригласить на заседание фракции "Слуга народа", чтобы он мог предоставить фактаж, который у него есть.

Об этом во время брифинга под стенами Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий, комментируя исключение из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса, отметил, что господина Лероса следовало пригласить на заседание фракции, чтобы он дал свои объяснения.

"Потому что одна вещь – это когда ты какие-то политические позиции озвучиваешь с трибуны, а другое дело – когда есть фактаж, поэтому этот фактаж должен быть предоставлен фракции, и после этого должна быть оценка правоохранительных органов. Я знаю, что есть ряд уголовных производств по тем фактам, которые указывал Лерос в своих выступлениях, он передавал в НАБУ информацию, которая у него имеется. Поэтому производства эти есть, они расследуются, но, как нам известно, пока нет лиц, которым вручили подозрения", – сказал Александр Качура.

Как сообщали, народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Гео Лероса исключили из фракции.

Напомним, 28 августа народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль "Мерседес". Отмечается, что огнем было полностью уничтожено транспортное средство. Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые погасили пожар. Тогда правоохранители осмотрели место происшествия и начали изучение записей с камер видеонаблюдения.