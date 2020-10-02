Легитимность ранее сформированных органов местного самоуправления – под огромным вопросом, – Волошин

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Поэтому перенос местных выборов – это катастрофический сценарий, говорит парламентарий

Перенос местных выборов в Украине – это катастрофический сценарий, поскольку легитимность ранее сформированных органов местного самоуправления находится под огромным вопросом.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Парламентарий прокомментировал вероятность переноса местных выборов и дальнейшее одновременное проведение волеизъявления, в частности, и на Донбассе. По его мнению, такой сценарий – катастрофический. Парламентарий объяснил, почему так считает.

"Это катастрофический сценарий. Я думаю, что не решатся они на такое. Почему катастрофический? Потому что легитимность ранее сформированных органов местного самоуправления находится под огромным вопросом. Давайте напомним, что там весомую часть составляют депутаты от партии "Народный фронт", которая уже фактически не существует. То же самое - там целый ряд политических сил, которые в 2015 году, когда они проходили в местные советы, имели какой-то весомый рейтинг, сегодня эти политические силы фактически ушли с политической карты Украины. Соответственно, какое может быть доверие у людей к таким городским, областным и районным советам. Никакого. Они давно погрязли в коррупции, и в лучшем случае они стали, скажем так, вспомогательным инструментом хороших мэров, если мэр хороший. А если мэр плохой, то они стали просто прикрытием для коррупции плохого мэра", – сказал Олег Волошин.

Народный депутат добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет все шансы победить "слуг народа" на востоке и юге Украины, партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко и другие политические силы националистического толка – на западе страны. Олег Волошин отметил, что уже будет более демократическое устройство и исправление перегибов "зеленой волны".

Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и председателей 25 октября 2020 года, отнесено 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганской области.

В КИУ заявили, что законных оснований не проводить местные выборы в Луганской области нет.

Недавно в Центральной избирательной комиссии объяснили решение не проводить местные выборы на Донбассе и назвали условия, при которых голосование на территориях Донецкой и Луганской областей может состояться.