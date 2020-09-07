Легализация марихуаны и проституции: Разумков рассказал, возможно ли реализовать эту идею в Украине

Дмитрий Разумков Новое время

Спикер не считает, что такие идеи можно реализовать в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации проституции или легких наркотиков. Об этом он рассказал в интервью "Украинским Новостям".

По словам спикера, легализацию легких наркотиков в Украине можно рассматривать как лазейку для плохих идей.

"Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - заметил Разумков.

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Он также считает, что легализация проституции также не для украинских реалий: "Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг".

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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов распустить парламент, если президент Украины Владимир Зеленский издаст такой указ и он будет отвечать Конституции.