Легализация игорного бизнеса: Арахамия говорит, что "слуги народа" имеют "секретное оружие", чтобы принять закон
Нардеп пока не раскрыл тайну, что это за "оружие"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у монобольшинства есть секретный метод, как бороться с так называемым правкотерроризмом, передает телеканал ZIK.
"У нас есть секретное оружие против этого "правкотерроризма". Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют. Мы завтра ничего не будем применять. Завтра только полтора часа фактически работы… А после того мы применим отдельное секретное оружие, которое позволит нам принять этот законопроект", - сказал он.
На вопрос журналистов, почему это "оружие" не применили раньше, Арахамия ответил:
"Потому что мы не ожидали, что они будут вообще таким образом себя вести. То есть мы ждали нормального парламентского процесса, когда вы подали какое-то количество правок, мы вам предоставляем право их обсудить в зале, проголосовать отдельно ваши правки, и после того перейти к голосованию. Никто не ожидал, что они будут из-под полы вытаскивать какие-то карты и, как шулеры, пытаться блокировать работу ВРУ", - добавил Арахамия.
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Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада готова собраться на внеочередное заседание для того, чтобы принять закон об игорном бизнесе.