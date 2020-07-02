Легализация игорного бизнеса: Арахамия говорит, что "слуги народа" имеют "секретное оружие", чтобы принять закон

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Нардеп пока не раскрыл тайну, что это за "оружие"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у монобольшинства есть секретный метод, как бороться с так называемым правкотерроризмом, передает телеканал ZIK.

"У нас есть секретное оружие против этого "правкотерроризма". Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют. Мы завтра ничего не будем применять. Завтра только полтора часа фактически работы… А после того мы применим отдельное секретное оружие, которое позволит нам принять этот законопроект", - сказал он.

На вопрос журналистов, почему это "оружие" не применили раньше, Арахамия ответил:

"Потому что мы не ожидали, что они будут вообще таким образом себя вести. То есть мы ждали нормального парламентского процесса, когда вы подали какое-то количество правок, мы вам предоставляем право их обсудить в зале, проголосовать отдельно ваши правки, и после того перейти к голосованию. Никто не ожидал, что они будут из-под полы вытаскивать какие-то карты и, как шулеры, пытаться блокировать работу ВРУ", - добавил Арахамия.

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Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада готова собраться на внеочередное заседание для того, чтобы принять закон об игорном бизнесе.