Лазебная: С мая проиндексируем трудовые пенсии на 11%, повышение получат 7 млн пенсионеров

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Также установят доплату пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что с мая трудовые пенсии будут проиндексированы на 11%, поэтому повышение получат 7 млн пенсионеров. Об этом она рассказала во время брифинга относительно усиления социальной защиты населения, который транслировал телеканал ZIK.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров", - сказала Лазебная.

Кроме этого, она уточнила, что также с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии в размере 500 грн.

"Я хочу подчеркнуть, что и тысячу гривен, и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому никуда и никому не нужно обращаться", - добавила министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже начиная с 1 мая правительство начнет индексацию пенсий.