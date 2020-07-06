Лазарев: У властей нет конкретного экономического плана реинтеграции Донбасса

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Есть только пустые лозунги, говорит политолог

У властей Украины нет ни одного конкретного экономического плана реинтеграции Донбасса.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

"Фактически заморозка и затягивание конфликта на Донбассе выгодны почти всем, кроме Украины, потому что это происходит не на территории России, ни на территории Штатов, а на нашей территории, и мы в первую очередь должны делать все для того, чтобы это прекратить и реинтегрировать... России это, например, не выгодно, потому что это нагрузка на бюджет. Наши политики, к сожалению, так же думают. Что они будут делать с Донбассом? Действительно, у них есть какой-то план экономической реинтеграции? Это один из фундаментально важных вопросов, то есть им надо что-то предложить. К сожалению, у нашей власти, кроме каких-то пустых лозунгов, что вот мы вернем, будем договариваться - не будем, мы не слышим конкретного плана, потому что у них его нет", – заявил Александр Лазарев.

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Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса.

Напомним, в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.