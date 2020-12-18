Лавров заявил о готовности к разговору с Кулебой

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

Он в очередной раз заявил, что решать вопрос Донбасса нужно с незаконными формированиями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он также объяснил, почему проигнорировал предложение украинского МИД обсудить обострение на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

По его словам, в сентябре, когда МИД предлагал обсудить Донбасс, он находился с визитом в Сирии. В то же время он вновь предложил Украине обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе с представителями незаконных вооруженных формирований.

"Киеву нужно выходить на прямую связь с Донбассом, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа", - заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что готов к серьезному разговору с Кулебой, но только для того, чтобы обсудить вопрос выполнения Украиной Минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки" или вопрос двусторонних отношений.

Новости по теме: В России заявили, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов из Украины

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову подарили украинскую 300-летнюю икону из Луганска.