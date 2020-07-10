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Лавров: Украина отказалась от достигнутых в Берлине договоренностей по Донбассу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров МИД России

Речь идет о договоренностях, которые были достигнуты на встрече советников лидеров "нормандской четверки"

В пятницу, 10 июля, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Киев в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе отказался от всех договоренностей, достигнутых советниками лидеров "нормандской четверки" на недавней встрече в Берлине. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости

Так, Лавров отметил, что надавня встреча помощников лидеров нормандского формата в Берлине была продуктивной, поскольку стороны достигли ряд договоренностей. В частности, речь шла об очередной фазе обмена удерживаемыми лицами, а также были достигнуты договоренности в контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов. 

Кроме этого, по словам российского министра, в Берлине был согласован вопрос "подачи Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями".

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Лавров заверил, что по всем трем направлениям было достигнуто понимание, которые должны были быть формализованы в решениях контактной группы. Однако, впоследствии украинская сторона отказалась от этих договоренностей. 

"По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили на это внимание. Дмитрий Козак соответствующее послание направил свои коллегам", - отметил Лавров.

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Напомним, недавно заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Украина к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне должна принять десятки законов. 

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