Латифундисты и представители криминала поддержали произвол главы херсонского Госгеокадастра Александра Паливоды, - СМИ

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Местные и всеукраинские онлайн-СМИ и телеканалы уже в течение двух недель не смолкают о беспределе, который совершает недавно назначенный начальник областного управления Госгеокадастра Александр Паливода. Передача секретной информации о военных объектах Херсонской области, установление незаконного видеонаблюдения и прослушивания в кабинетах ведомства, сбор информации о земельных участках в личных целях, нанесение телесных повреждений и давление на своих работников — это лишь часть скандальной истории чиновника на новой должности. Об этом сообщает интернет-портал "Мой Херсон".

"АГРАРИИ ПРОТИВ ЗЕМЕЛЬНОЙ МАФИИ" ИЛИ "ЗЕМЕЛЬНАЯ МАФИЯ" ПРОТИВ АГРАРИЕВ?

Но так называемой вишенкой на коррупционном торте является собранная 6 ноября пресс-конференция в пресс-клубе “Новый день” под названием “Аграрии против земельной мафии”, где Александр Паливода почти час рассказывал о борьбе с земельными махинациями и коррупции в этой сфере. Кроме начальника Госгеокадастра, приняли участие представители аграрного сектора Херсонщины — депутат облсовета и “картофельный монополист” Сергей Рыбалко (глава земельной комиссии облсовета), председатель областного отделения Всеукраинской аграрной рады Владимир Хвостов, руководитель областной Ассоциации фермеров Александр Гордиенко, председатель Аграрного союза Украины в Херсонской области Игорь Брагинец и председатель Фермерского кооператива Херсонщины, депутат областного совета Леонид Кириченко.

Заручившись поддержкой таких представителей агросектора, Александр Паливода пообещал, что “не сойдет с пути борьбы”. Или же, простыми словами, будет продолжать творить беззаконие в геокадастре, что, очевидно, устраивает спикеров пресс-конференции. И это неудивительно! Ведь они известны в области не совсем честной сельскохозяйственной деятельностью, о чем дальше подробнее.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОДДЕРЖАЛ ПРОИЗВОЛ ПАЛИВОДЫ

Названия различных ассоциаций, союзов и объединений фермеров звучат очень весомо и, возможно, могли бы и вызвать доверие у херсонцев, которые наблюдают за ситуацией в облуправлении Госгеокадастра. Могли бы, но все не так однозначно, особенно глядя на персон, возглавляющих все эти упомянутые организации.

Так, депутат Сергей Рыбалко, как мы уже писали ранее, является таким себе “картофельным монополистом”, не только на Херсонщине, но и в Украине, имея в собственности фермерское хозяйство “Аделаида”, которое развивалось с конца бурных 90-х. Компания, пользуясь сложной экономической ситуацией, неосведомленностью и даже бедностью сельского населения в то время, выкупила за бесценок все сельскохозяйственные наделы в селе Чулаковка, переведя впоследствии земли в частную собственность. Местные дали Сергею Рыбалко очень звучное прозвище - "Царек Чулаковский". Впоследствии фермерское хозяйство “Аделаида” разрасталось далеко за пределы Херсонской области, а сам Рыбалко, пользуясь проверенной схемой, продолжил выманивать земли у селян, очень часто называя их “холопами” и “батраками”, ведь им ничего не остается, кроме как работать (кое-где за копейки) у все того же “Царька Чулаковского”.

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Во время коронавирусной пандемии у Рыбалко проснулась “коммерческая жилка”, что привело к искусственному удорожанию в полтора раза продукции ФХ “Аделаида”. Конечно, такой "фермер" будет способствовать пребыванию Александра Паливоды на должности главы Госгеокадастра области, ведь хозяйство хочется расширить за счет государственных земель. Кроме того, “Аделаида” в последние годы стала получателем многочисленных дотаций от государства и беспроцентных кредитов (далеко не каждое фермерство может рассчитывать на такую удачу), чему способствовал Паливода, находясь на посту руководителя Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА.

Поддерживает действия нового начальника Геокадастра депутат облсовета Леонид Кириченко, который является председателем областной ячейки фермерского кооператива Украины. В народе его знают как “Леню Лысого” — владельца фермерского хозяйства “Зоря Каховщини” и ценных орошаемых земель в районе. В так называемой аренде Кириченко имеет более 1000 гектаров таких наделов, за что платит 600-1500 грн вместо 4000-5000 гривен. Последняя цифра - реальная арендная плата за ценные земельные участки с орошением, которую выставил Госгеокадастр еще 5 лет назад. Сейчас до сих пор продолжается судебная тяжба между Кириченко и геокадастром. Сам же владелец “Зорі Каховщини” также через суд пытается вывести эти земли в собственность через аукцион. Но “Лене Лысому” все же выгоднее платить копеечную арендную плату и поощрять судей не принимать сторону Госгеокадастра.

Кроме этого, Леонид Кириченко придумал довольно успешную схему, которая позволила в судебном порядке признать его право собственности на оросительные подводы и трубопроводы. Это, в свою очередь, позволило претендовать только ему на сельскохозяйственные земли государственной собственности, имея на них собственное недвижимое имущество. Теперь же Кириченко выступает на стороне Александра Паливоды. Последний, как заявили наши источники, пообещал подписать мировое соглашение по всем судебным спорам между “Зорею Каховщини” и Госгеокадастром в обмен на поддержку.

Из соцсетей

Следующим борцом с “земельной мафией” является владелец компании ООО “Торговый дом Долинское”, председатель областной ячейки Всеукраинской аграрной рады Владимир Хвостов, или же “Рейдер Чаплинский”, как его знают в определенных кругах. И такое прозвище не случайно. Свою латифундистскую империю в Чаплинском районе Хвостов создал благодаря рейдерству малых фермерских хозяйств и земель фермеров-единоличников в 2012-2017 годах. Стало возможно это благодаря связям в облуправлении Министерства юстиции на Херсонщине. Подконтрольные Хвостову регистраторы незаконно переписывали права собственности на паи и сельскохозяйственные земли на “Торговый дом Долинское”, о чем, конечно же, известно правоохранительным органам.

Засветился Владимир Хвостов и в скандале с рейдерством урожая в 2017 году на территории Чаплинского района, о чем писали журналисты. Именно владелец "ТД Долинское" контролировал действия вооруженных парней, захвативших чужие земельные участки. Уголовное дело сейчас рассматривается в суде, но Хвостов никоим образом по “неизвестным причинам” по нему не проходит.

ЗНАЕТ ЛИ О “ЗЕМЕЛЬНОЙ МАФИИ ПАЛИВОДЫ” ГЛАВА ХЕРСОНСКОЙ ОГА?

Как видим, за громкими регалиями и званиями “группы поддержки” Паливоды скрываются яркие представители этой самой “земельной мафии”, борьбу с которой декларирует сам же Паливода. Всем понятно, почему латифундисты Херсонщины, получившие свои владения не совсем законным путем, поддерживают произвол в Госгеокадастре от нового руководителя. “Свой человек” в таком ведомстве открывает путь для дальнейшего разрастания “земельной мафии” и их состояний.

Не зря в народе говорят: “Хочешь побороть коррупцию — возглавь ее”. Так и происходит сейчас в Госгеокадастре области. Пока же мы наблюдаем слияние земельных баронов и Александра Паливоды, который дал согласие на “борьбу с земельной мафией” в обмен на поддержку. Понимает ли чиновник последствия такого симбиоза с коррупционными кругами? Вопрос, похоже, риторический. А эта статья является своеобразным заявлением в правоохранительные органы Херсонской области о возможном совершении уголовного преступления. Отреагируют ли последние на действия новоназначенного главы Госгеокадастра, покажет время.

Напоследок хочется спросить у главы Херсонской обладминистрации, знает ли он о деяниях своего бывшего “подопечного”, которого лично рекомендовал на должность руководителя областного Госгеокадастра?