Кузьмин: Зеленский потакает коррупции во власти, и Медведчук в своем письме требовал это прекратить

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в своем письме призывал президента Владимира Зеленского покончить с коррупцией. Однако выяснилось, что глава государства сам к ней причастен.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в прямом эфире телеканала NEWSONE в четверг, 16 июля.

По его мнению, поступки президента Владимира Зеленского, в том числе недекларирование порядка 5 млн грн, – это свидетельство того, что все коррупционные схемы действовали, действуют и будут продолжаться. Он подчеркнул, что этому всему нужно положить конец.

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"И вот это письмо Виктора Медведчука, оно было как раз об этом. Он обращал внимание президента как раз на эти три вещи. Он говорил о необходимости закончить войну на Донбассе, снизить непомерные тарифы для украинцев, прекратить насильственную украинизацию и наконец-то создать в стране команду профессиональных, эффективных управленцев, которые могли бы наладить работу во всех отраслях. Это касается и работы правоохранительных и антикоррупционных органов", - отметил Кузьмин.

"И если президент не понимает элементарных вещей, не может дать понятные ответы на вопросы общества, то, наверное, он занимает не свое место. И когда порой обвиняют украинский народ, что они голосовали не за того, то я был бы снисходителен к избирателям. Во-первых, не было альтернативы: либо Зеленский, либо Порошенко. А во-вторых, иллюзия, которую создала команда уже действующего президента, о мощных изменениях развеялась, нас просто обманули", - уверен депутат.

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Кузьмин подчеркнул, что Зеленский продолжает политику Порошенко и делает все, чтобы мы забыли о его обещаниях.