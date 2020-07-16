Кузьмин: Зеленский хочет вооружить НАБУ танками, самолетами и подводными лодками

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский хочет вооружить Национальное антикоррупционное бюро танками, самолетами и подводными лодками. Об этом заявил народный депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Зеленский хочет вооружить НАБУ танками, самолетами и подводными лодками. В Раду подан законопроект. Что это: сумасшествие или государственная измена, некомпетентность или подготовка к военному перевороту? Смотрите, пишите, распространяйте эту информацию: Зеленский решил наделить НАБУ правом использовать в своей работе военную (!) технику, а также покупать военную технику и, внимание(!) ее разрабатывать. Представляю себе НАБУшников, выдвигающихся на очередной обыск в боевых самолетах, танках и подводных лодках. С системами "Град", "Джевелинами" в противогазах и в ОЗК. Да, и обязательно в тактических носках, купленных у фигурантов дел, которые расследует НАБУ. Спросите, о чем это я? Я о том, что в повестке дня Рады появился законопроект "Слуги народа" N 2398-д, которым предусмотрено все вышеперечисленное", - отметил политик.

При этом нардеп вспомнил о сегодняшнем празднике - Дне принятия Декларации о государственном суверенитете.

"С праздником, дорогие украинцы, с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете! И Вас, дорогой Владимир Александрович Зеленский, с праздником ! И отдельное поздравление посольству США в Украине! Снимаю шляпу... Слава Украине!", - резюмировал Кузьмин.