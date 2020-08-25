Кузьмин: Власть за 1,2 миллиарда евро цинично продала иностранцам остатки украинской независимости

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Владимир Зеленский вместе со своими "слугами" за 1,2 млрд евро продал иностранцам остатки украинской независимости. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"На следующий день после пафосного празднования Дня независимости президент Зеленский со своими "Слугами" за 1 млрд 200 млн € цинично продали иностранцам остатки украинской независимости", - отметил Кузьмин.

По его словам, теперь "не украинцы, а иностранцы будут контролировать":

1. Судебную систему Украины.

2. Систему прокуратуры Украины.

3. Таможенную службу Украины.

4. Налоговую службу Украины.

5. Все прибыльные государственные предприятия Украины.

6. Закупку Украины лекарств и медицинского оборудования.

Напомним, на заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро.