Кузьмин: Власть "натравила" на "Оппозиционную платформу – За жизнь" радикалов и спецслужбы

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук направил президенту письмо, в котором потребовал обратить внимание на ключевые проблемы страны. Но в ответ Владимир Зеленский натравил на "Оппозиционную платформу – За жизнь" и ее лидера радикалов и спецслужбы.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Политик отметил, что заявлением с обвинениями в адрес партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" президент Владимир Зеленский ответил на письмо, которое глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук ранее направил главе государства.

"Я напомню, что лидер "Оппозиционной платформа – За жизнь" обратился с открытым письмом к президенту Зеленскому, в котором потребовал обратить его внимание на три проблемы: прекращение войны на Донбассе, прекращение насильственной украинизации и создание сильной команды профессионалов для управления страной. Виктор Медведчук также просил Зеленского обратить внимание на защиту русскоязычных людей. И что мы видим в ответ? В ответ президент Зеленский натравил на "Оппозиционную платформу – За жизнь" и ее лидера радикалов и спецслужбы", – сказал Ренат Кузьмин.

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Политик подчеркнул, что за последний год на офисы "Оппозиционной платформы – За жизнь" было совершено более 30 нападений, а после обращения Медведчука к Зеленскому в офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Полтаве бросили гранату. Кузьмин также напомнил, что в плане работы СБУ за прошлый год, который был в свободном доступе, также были записи по дискредитации работы "Оппозиционной платформы – За жизнь". Нардеп убежден, что это "звенья одной цепи".

"И президент Зеленский вместо того, чтобы вмешаться в ситуацию и пресечь это, он наоборот, призывает радикалов к нападениям на офисы "Оппозиционной платформы – За жизнь", – сказал Ренат Кузьмин и добавил, что в ближайшее время "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратится в правоохранительные органы относительно принятия мер в отношении всех, кто причастен к такого рода деятельности и будет требовать от президента объяснить свою позицию.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования партии и ее лидеров. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы.