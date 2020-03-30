Кузьмин: В зале Рады 126 депутатов, а голосуют за земельные правки 240 карточек

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

В зале заседаний Верховной Рады в настоящее время находятся 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

При этом, по словам политика, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук отказывается зафиксировать нарушения путем проведения повторной регистрации.

"Уважаемая пани генпрокурор Венедиктова! Можете считать мой пост официальным заявлением о преступлении "Слуг народа", совершенном против этого же самого народа.

Теперь-то уж точно президент лишит их всех мандатов за кнопкодавство, а спикер заклеймит позором всех проголосовавших "за того парня". Раз уж Порошенко теперь никто сажать не будет, то прокурорам будет кем и чем заняться, благо — прямая трансляция канала Рада не прерывается", - добавил он.

Напомним, народные депутаты Украины во время третьего за 30 марта внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта, продолжили рассмотрение поправок в законопроект об открытии рынка земли. В Раде не исключают, что работа над поправками затянется после полуночи.