Кузьмин: Украина должна иностранцам $123 млрд и хочет взять еще в долг около $20 млрд

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Власть снова хочет занимать у иностранцев, которым и без того должна, констатировал парламентарий

Внешний долг Украины составляет 123 миллиарда долларов, однако наше государство хочет взять еще в долг около 20 миллиардов долларов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля о том, что Евросоюз – не банкомат, отметил, что это заявление свидетельствует о том, что маски сорваны, и украинцы могут судить об истинном отношении к украинскому народу и к Украине.

"Я напомню в этой связи, что бюджет Украины, его доходная часть, составляет примерно 38 млрд долл. И 70% почти из этой суммы украинская власть, президент Зеленский и премьер Шмыгаль собираются занять. И занять как раз у иностранцев. Но занять у иностранцев, которым они и без того должны", – сказал Ренат Кузьмин.

Парламентарий назвал, какова сумма внешних долгов Украины.

"На сегодняшний день внешний долг Украины составляет 123 миллиарда долларов. Теперь представьте, если Украина должна иностранцам 123 миллиарда долларов и хочет взять еще в долг около 20 миллиардов, то кто нас, я имею в виду, нас, украинцев, назовет нормальными вменяемыми адекватными людьми? Поэтому Боррель и говорит - ребята, здесь не банкомат и не благотворительный фонд. Вы хотите денег? Выполняйте команды, которые вам будут давать. Мы, другими словами, говорит боррель, будем вам приказывать, вы будете выполнять, а за это будете получать деньги. А вот эти вот приказы, чтобы люди не воспротивились их выполнять, мы назовем реформами", – отметил Ренат Кузьмин.

Гость студии резюмировал: "Какая реформа у нас была проведена за это время, какая улучшила жизнь украинского народа? Ну, какая? За все это время украинцы обеднели в разы".

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеф Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз - не банкомат и не благотворительная организация.

Ранее Боррель пообещал Украине не забирать безвиз, но требовал назначить "правильных" судей.