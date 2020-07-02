Кузьмин: У меня нет никаких сомнений, что власть пользуется услугами радикалов

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что не сомневается, что нынешняя власть пользуется услугами радикалов. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.

"На самом деле, я считаю, что власть все контролирует. Радикалы выполняют те функции, которые не может выполнять официальная власть. Запугивать оппозицию, сеять в стране атмосферу террора, формально и официально - власть не может. А вот когда это делают радикалы, как бы самостоятельно, то мало кто задумывается, что радикалы действуют по заказу власти. У меня нет никаких сомнений, что власть пользуется услугами радикалов", - заявил политик.

Кузьмин отметил, что Украина сейчас потихоньку скатывается в атмосферу которая царила в фашистской Германии.

"Мы видим много примеров, когда власть действует нечистоплотными методами и все коррупционные скандалы которые случались за последний год связаны именно с этим", - добавил Ренат Кузьмин.

Нардеп подчеркнул, что вся вертикаль власти действует против украинского народа.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня в Харькове неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария, после чего пострадавший попал в реанимацию.