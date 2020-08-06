Медведчук и Кузьмин написали запросы спикеру и в ГПУ о мошенничестве Порошенко и Турчинова, которые скрыли принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников "Л/ДНР"

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

В 2014 году спикер Верховной Рады Александр Турчинов и тогдашний президент Петр Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников так называемых "Л/ДНР". Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"В помощь новому руководителю украинской делегации в Минске Леониду Кравчуку публикую запрос депутатов ОПЗЖ Медведчука и Кузьмина спикеру и генпрокурору о политическом мошенничестве украинской власти. Как видите, во исполнение Минских соглашений в 2014 году Рада приняла закон об амнистии участников "Л/ДНР", который должен был положить начало мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Однако, принятый 16.09.14 года в 12 часов 18 минут закон не только не был подписан спикером Турчиновым и президентом Порошенко — вся информация о его подписании была удалена с сайта Верховной Рады", - отметил политик.

"Уважаемый Леонид Макарович! Если Вы действительно хотите мира и справедливости на Донбассе, то Вы просто обязаны поднять этот вопрос перед президентом Зеленским и добиться не только подписания принятого Радой закона, но и наказания всех, кто своими действиями нарушил Минские соглашения, Конституцию и законы Украины. Уверен, что участникам "нормандского формата" будет очень полезно узнать об истинных целях, которые преследовала украинская власть, совершая политическое мошенничество в вопросах исполнения Минских соглашений", - обратился Кузьмин.

При этом политик также обратил внимание, что закон об амнистии участников Майдана спикер Рады Турчинов, активный участник этого самого Майдана, подписал немедленно после голосования в Раде, хоть по закону о противодействии коррупции не имел права этого делать в связи с очевидным конфликтом интересов.

"Это я о цинизме и лицемерии некоторых "героев революции", как они сами себя называют. Надеюсь, с Вашей помощью, Леонид Макарович, и с помощью спикера Разумкова генпрокурор Венедиктова разберётся, наконец, в произошедших событиях и отправит на скамью подсудимых всех причастных к политическому мошенничеству бывших руководителей Украины", - добавил он.