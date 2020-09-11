Кузьмин: Суд обязал Венедиктову возбудить дело по информации Жвании о подготовке госпереворота

По словам нардепа, Зеленскому нужно воспользоваться этим шансом, ведь он сам рискует попасть на скамью подсудимых

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что Печерский суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову возбудить дело по информации Жвании о подготовке государственного переворота и установил судебный контроль за исполнением своего решения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Публикую решение суда по моему заявлению. Как видите, Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации Жвании о подготовке государственного переворота осенью 2020 года", - рассказал Кузьмин.

Также он напомнил, что в своем видеообращении Жвания подробно рассказал о деятельности преступного сообщества, возглавляемого Порошенко, и о том, что осенью этого года преступниками готовится силовое смещение Зеленского.

"Кстати, вчерашнюю пресс-конференцию Турчинова и Луценко вполне можно расценивать как начало спецоперации по захвату власти. Жаль, что оснований для расследования дела не увидела генпрокурор Венедиктова, что ж, теперь будет работать, выполняя решение суда", - добавил нардеп.

Кузьмин отметил, что это решение примечательно и отличается тем, что суд установил контроль и обязал генпрокурора не просто зарегистрировать уголовное производство и начать расследование, но и в течение 24 часов уведомить об этом суд, вынесший решение.

"Очень сильный ход! Браво, Печерский суд! Если Зеленский не воспользуется этой возможностью и не отправит заговорщиков за решетку, он может и сам оказаться на скамье подсудимых. Это в лучшем случае. Они-то его точно не пожалеют", - подытожил Кузьмин.