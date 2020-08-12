Кузьмин: Страной продолжают управлять международные аферисты

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Украиной управляет не президент Владимир Зеленский, а до него – Петр Порошенко. Реальные менеджеры государства – это международные аферисты и мошенники. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что "в 2014 году в стране произошел кровавый государственный переворот", о чем открыто заявил экс-нардеп Давид Жвания, который был Главой парламентского комитета государственного строительства.

"Страна является жертвой, страна, фактически, захвачена, оккупирована, иностранными преступниками, мошенниками и аферистами, которые в сговоре с украинскими олигархами захватили государственную власть в стране, оседлали финансовые потоки, направили их в собственные карманы, вывели в оффшоры и присвоили. Об этом заявил официальный адвокат президента США Трампа - Джулиани. Он сделал официальное заявление о том, что у него есть документы, подтверждающие тот факт, что американские преступники, вступив в сговор с Порошенко и ближайшим окружением, захватили власть в Украине, в 2014-м году, с целью незаконного обогащения. Они украли, вывели за границу, в оффшоры, и присвоили более 100 миллиардов долларов. При этом похищенные деньги были распределены в пропорции – 70% получили американские аферисты, а 30% наши. Эти деньги были выведены в оффшоры и там присвоены. Джулиани, фактически, подтвердил слова Жвании, и не только – много людей об этом говорило. Поэтому нужно понимать, что сегодня страной управляет не президент Зеленский, а полтора года назад не президент Порошенко – страной управляли международные аферисты, преступники, жулики и мошенники. А если верить Жвании, то для того, чтобы сохранить собственную власть, они убили людей на Майдане, развязали войну на Донбассе", - отметил Кузьмин.

По его словам, фактически в 2014 году транскорпорации украли страну у украинцев.

"Нам сложно сознать, как можно украсть страну. Люди, которые имеют транснациональные интересы, имеющие глобальные интересы планетарного масштаба, воруют целые страны. Они украли Украину у украинского народа. И сделали они это путем совершения Революции достоинства. А на самом деле, под прикрытием массовых, абсолютно законных, на тот период, акций протеста, группа заговорщиков захватила в Украине власть. Власть они захватили абсолютно в интересах собственного незаконного обогащения. Другой цели у них не было. Прикрываясь массовыми акциями протеста, абсолютно законными, они вышвырнули из Украины прежнее руководство: премьер-министра, президента. Посадили в их кресло самозванцев, членов организованной преступной группы, которые захватывали власть в стране, и эти самозванцы пять лет управляли страной", - подчеркнул политик.