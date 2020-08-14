Кузьмин: Спецслужбы не сообщают Зеленскому о подготовке к госперевороту из-за возможного заговора

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Украинские спецслужбы не докладывают главе государства Владимиру Зеленскому о подготовке к госперевороту, из-за того что сами могут участвовать в данном заговоре. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, если появляется информация о готовящемся государственном перевороте, то ее необходимо обязательно проверять.

"Вот если есть информация о готовящемся государственном перевороте - то это сенсационное заявление, это скандал! В стране из всех утюгов должна звучать эта информация. Нужно обсуждать все. А у нас тишина, вообще тишина, как будто и не было этого заявления... Сейчас нардеп бывший говорит, что готовится государственный переворот, говорит, что у него есть подтверждающие документы и он готов рассказать, как это... А у нас тишина", - отметил Кузьмин.

Политик обратил внимание, что заявления бывшего народного депутата Давида Жвании никак не проверяются. На них также не реагирует и президент Владимир Зеленский.

"Он (Жевания, - ред.) говорит, что берут взятки, что СБУ скрывает от президента эту информацию. И опять же тишина. Ни прокурор, ни руководители спецслужб, ни разведчики, никто президенту не докладывает этого. Президент не собрал экстренное заседание Совета безопасности, силовиков и общественность. Не провел какие-то встречи и не дал поручение расследовать. В конце концов этого Жванию хотя бы допросили? Документы его взяли, посмотрели. Он говорит, что в Турции Порошенко ведет подготовку к госперевороту", - рассказал Кузьмин.

По его мнению, украинские спецслужбы должны вплотную заняться данным вопросом и расследованием заявления о готовящемся государственном перевороте. Однако существует вероятность, что окружение Зеленского работает против него самого.

"Они должны заниматься вот этим, а они этого не делают. Почему? Может быть, в окружении Зеленского предатели? Может, они тоже вместе с Порошенко. Может, они за деньги Порошенко работают против Зеленского? Может, они просто его погрузили в информационный вакуум и говорят, какой он хороший, что 73% не дадут его в обиду? А на самом деле готовятся к его свержению?" - подытожил он.