Кузьмин: События в США показывают, что это государство принадлежит не народу, а олигархам и транснациональным компаниям

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Силовой разгон митингующих возле Капитолия в США, блокирование социальных сетей президента Дональда Трампа показывают, что на самом деле эта страна принадлежит не американцам, а олигархам и транснациональным компаниям. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Те события, которые произошли с президентом Трампом и его сторонниками, явно продемонстрировали, что и в Америке государство не принадлежит американскому народу, что и Америка управляется не правительством, не президентом, а группой олигархов, несколькими транснациональными компаниями, которые имеют триллионные доходы, и ради которых эти компании готовы на любые преступления. Они готовы уничтожить любого, кто станет на пути их обогащения", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что произошедшее в США наглядно показывает, что Украина оказалась жертвой.

"Нами также управляют мошенники, нас грабят, и этот грабеж мы должны остановить. Мы должны восстановить суверенитет, стать самостоятельным, по-настоящему независимым государством и жить интересами украинского народа. Для начала мы должны избавиться от оккупационной или колониальной власти. Именно действующая украинская власть является проводником идей иностранных аферистов, захвативших Украину с целью ее разграбления. Эта власть, как и предыдущая, пыталась навязать украинскому народу эти принципы нежизнеспособные, эту национальную идею о том, что счастье украинского народа – это вступление в НАТО и в ЕС. Нас пытались убедить в том, что США – это и есть тот самый светоч демократии, это та самая витрина демократии, это тот эталон демократического государства, к которому Украина должна стремиться. Именно США через подконтрольные структуры создали в Украине целую сеть агентуры, которая вела Украину, по сути, на убой. Все эти неправительственные организации, псевдоантикоррупционные органы, активисты и прочие грантоеды, эта инфраструктура, созданная американским истеблишментом в Украине, эта навязанная ими же идея существования украинского народа как самого главного борца с РФ, эта идея создать такое же общество надежды, как в Америке, рухнула. Вы же видите, что произошло", - резюмировал Кузьмин.