Кузьмин: Система хищения средств международной финпомощи в Украине развита, как нигде в мире

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий отметил, что участие в хищении принимают и иностранные благотворители

Система хищения средств международной финансовой помощи в Украине развита, как нигде в мире. Украинская власть не занимается тем, чем должна заниматься власть: это не команда по выводу страны из кризиса, а команда по хищению средств бюджета и средств международной финансовой помощи.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость ток-шоу напомнил, что в наблюдательных советах, различных комиссиях по добропорядочности, по отбору и т. п. работают иностранцы, а также активисты, которые живут за средства помощи из-за рубежа, различные гранты и возможность разворовывать оттуда.

"Вообще, в традициях украинской власти получать кредиты и вместе с компанией, предоставившей кредиты, эти кредиты разворовывали. И схема разворовывания кредитов - она же не новая. Мы на протяжении последних шести с половиной лет ее наблюдаем постоянно, когда украинская власть договаривается с иностранным кредитором о получении, так сказать, этой помощи, а на самом деле - кредита за проценты. Поступающий кредит через несколько коммерческих "прокладок" прогоняется, выводится за границу, и там расхищается. И об этом неоднократно говорили не только украинские, но и иностранные эксперты, что система расхищения средств международной финансовой помощи в Украине развита, как нигде в мире. И, по разным оценкам, из Украины вывели более 100 млрд долл. за последние 5 лет. Мы же видим, что происходит. Где эти деньги, которые сюда поступают? Вот эти миллиарды? Кто-то видел эти миллиарды? Вот последняя история с международной финансовой помощью для восстановление Донбасса. Ну, вот кто-то видел эти деньги?" - поинтересовался парламентарий.

Ренат Кузьмин считает, что действующая украинская власть не занимается тем, чем должна заниматься, и является "командой по хищению средств".

"Это все та же самая история, которая называется "расхищение средств международной финансовой помощи украинскими получателями этой самой помощи". Миллиард, выделенный в качестве гуманитарного жеста от Евросоюза для восстановления Донбасса, вот он куда мог был потрачен? Куда? Что они сделали на миллиард? Что - два КПП построили, ларьки покрашенные? Вот это восстановление? Или мостик, который они сделали? Вот это говорит о том, что фактически украинская власть не занимается тем, чем должна заниматься власть. Это не команда по выводу страны из кризиса. Это команда по расхищению средств украинского бюджета, а также средств поступившей финансовой помощи из-за границы. И, к сожалению, в этом расхищении участвуют и вот эти вот иностранные благодетели", – заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом. Тогда предполагалось, что главой группы могут назначить уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буца.

Позже глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк ожидает получить транш от Международного валютного фонда в конце 2020 года. В ведомстве считают, что деньги помогут увеличить международные резервы Украины.