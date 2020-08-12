Кузьмин: Сценарий попытки госпереворота осенью – более чем реален

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Осенью 2020 года вполне возможно, что будет осуществлена попытка государственного переворота с целью свержения президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что экс-нардеп Давид Жвания в своем видеообращении не только сознался в подготовке госпереворота Петром Порошенко и его окружением, но и рассказал о том, что эта же команда будет пытаться осуществить новый госпереворот этой осенью.

"Жвания сознался не только в преступлении, которое он совершил раньше, а он заявил о том, что он знает, и у него есть документальное подтверждение того, что та же группа преступников, которая совершила государственный переворот в 2014-м году, готовит новый государственный переворот, осенью 2020. Вот об этом заявил Жвания, и это самое главное в его заявлении. Т.е., он заявил о том, что у него есть доказательства подготовки государственного переворота осенью 2020-го года. И если на то, что случилось в 14-м году эта власть не реагирует, и мы понимаем, по каким причинам, то возникает вопрос: а по каким причинам президент Зеленский не реагирует на информацию о том, что его самого будут свергать осенью 2020-го года?" - задал вопрос Кузьмин.

Он выразил удивление, что на заявление Жвании никак не среагировали силовые структуры, в том числе СБУ.

"Я был в легком недоумении, как можно не реагировать на такие сигналы? Почему СБУ, прокуратура, не занимаются этим? Почему президент не дал никому поручения разобраться. Жвания заявляет, что он готов прийти в прокуратуру и дать показания, документы предоставить. Он говорит: возбудите дело, допросите. А они этого не делают. Если бы заговорщики планировали совершить государственный переворот, то там было бы несколько групп. Кто-то занимался бы силовыми акциями, кто-то логистикой, а кто-то зачисткой информационного пространства. Заговорщикам же не нужны честные СМИ, которые будут информировать население о событиях с альтернативной точкой зрения. А для этого нужно какие каналы зачистить, если не ваши три (ZIK, NewsOne и "112 Украина", - ред)? А значит, нападение на ваши каналы можно расценивать как подготовку к зачистке информационного поля для последующего государственного переворота, чтобы заткнуть рты всем, кто может хоть как-то сопротивляться в эфире. Чтобы не дать возможности снимать сюжеты, не дать возможности разъяснять людям, что же происходит, на самом деле. Так вот, ваши каналы не надо уничтожить – их нужно отобрать и передать в нужные руки. А нужные руки – это руки Порошенко, потому что эта коррупционная помойка под названием АРМА, была создана специально для того, чтобы грабить... С 14-о года они создали Антикоррупционный суд, САП, НАБУ, НАПК, АРМУ и все эти организации занимаются распределением, исключительно, ранее полученных активов. Их задача не бороться с преступностью, а пугать украинских чиновников, держать их в постоянном напряжении, запугивать их уголовной ответственностью, заставляя этих чиновников выполнять нужные для преступников, захвативших власть в стране, функции. Какую коррупционную схему они выявили? Хоть один приговор за семь последних лет?" - задался вопросом нардеп.

Он подчеркнул, что "этим людям нужен государственный переворот потому, что договоренности о захвате власти у них были не с Зеленским – они уложили десятки тысяч убитыми украинцев".

"Они повязаны смертями и совершением общих преступлений по предварительному сговору. Зеленский тогда в этом не участвовал. Он им не нужен – он для них какое-то случайное совпадение чисел – просто получилось случайно, у человека выиграть выборы. Он свою функцию исполнил – всем показал, как это может быть. Им нужны их подельники, их родные по крови преступные элементы во власти, та же самая банда: Парубий, Порошенко, Пашинский, вся эта компания, которая осуществляла государственный переворот в 14-м году. Зеленский в этом не участвовал. А сейчас Зеленский просто не понимает, что происходит. Он не плохой человек, он не желает зла стране. Он просто не понимает, куда он попал. Он не владеет ситуацией, не понимает, как работает власть, он не понимает своего места, как президента, в системе органов государственной власти и управления. Он не знает, как работает государственный аппарат – государственная машина", - добавил Кузьмин.