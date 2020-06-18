Кузьмин: Против руководителей земельного комитета ВРУ, которые протянули закон о земле, возбуждены уголовные производства

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Против руководителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики возбуждено два уголовных производства. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

По его словам, об начатые уголовные дела стало известно из письма генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Против руководства земельного Комитета Рады, которое мошенническим путем "протащило" через сессионный зал закон о продаже земли, возбуждено 2 уголовных дела. Об этом в своем письме сообщила Генпрокурор Венедиктова", - отметил Кузьмин.

Он также подчеркнул, что все, кто причастен к принятию антиконституционного решения о продаже украинской земли, должны быть наказаны, а принятый ими закон - отменен.