Кузьмин: Прошло пять лет со дня убийства Олеся Бузины, а дело никак не продвигается

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Политик убежден, что действующая власть делает все, чтобы убийцы Олеся Бузины не понесли наказания

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства журналиста Олеся Бузины не проводится, а судебный процесс блокируется.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Прошло пять лет со дня убийства Олеся Бузины, а воз, как говорится, и ныне там. Дело никак не продвигается. Оно находится на том же уровне, что и несколько лет назад. Ничего нового: расследование дела в отношении организаторов и заказчиков не проводится, судебный процесс в отношении исполнителей блокируется", - убежден политик.

По словам Кузьмина, власть делает все, чтобы убийцы Олеся Бузины не понесли наказания, а президент Зеленский продолжает политику Порошенко, что приведет к тому, что ни исполнители, ни заказчики, ни организаторы убийства не будут наказаны.

"Есть достаточно доказательств того, что убийство Олеся Бузины было совершено по приказу и в интересах украинской власти. Заговорщики, захватившие власть в Киеве, зачищали политическое поле страны путем организации массовых репрессий", - утверждает он.

Нардеп отмечает, что эти люди создавали в обществе атмосферу страха и безысходности для того, чтобы "выдавить" часть потенциальных оппозиционеров за границу, другую часть отправить за решетку по сфабрикованным обвинениям, а тех, кто не сбежал и не сел в тюрьму, просто уничтожали физически.

"Олесь был из их числа. Его казнили так же, как и Олега Калашникова - цинично среди бела дня. А потом еще полтора десятка регионалов при очень странных обстоятельствах наложили на себя руки", - добавил Кузьмин.

Политик отметил, что он публично обратился к президенту Зеленскому по делу Бузины во время заседания парламента и обратил его внимание на допущенные по делу нарушения и попросил осуществить личный прием мамы писателя.

"Я надеялся, что президент проявит милосердие к маме, которая потеряла единственного сына, и возьмет на контроль эту ситуацию. К сожалению, Зеленский проигнорировал мое обращение, дав тем самым сигнал обществу о том, что власть не собирается искать и привлекать убийц к уголовной ответственности", - заявил Кузьмин.

К тому же, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что новая генпрокуратура и новый генпрокурор не реагируют на его обращения, поскольку "новая власть является последователем майданных традиций, а значит, никакой справедливости от них ждать не приходится".

"Мы обязательно придем к власти и восстановим порядок, законность и справедливость в стране. И дело Олеся Бузины обязательно расследуют и доведут до судебного приговора не только по отношению к исполнителям, заказчикам этого убийства, и его организаторам, но так же и прокурорам, которые позволили преступникам так долго скрываться от правосудия. Всему свое время", - заверил он.

Напомним, ранее мать убитого журналиста и писателя Олеся Бузины Валентина Бузина так же заявила, что в расследовании дела относительно убийства ее сына никаких сдвигов не произошло.