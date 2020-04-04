Кузьмин призвал нардепов выходить из "Слуг народа" и присоединяться к "Оппозиционной платформе - За жизнь"

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

По мнению политика, "слугам народа" необходимо переживать за реальные проблемы украинских граждан

Здравомыслящим парламентариям от фракции "Слуга народа" необходимо объединиться и присоединиться к оппозиционной фракции.

Такое предложение выдвинул народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NEWSONE.

"Я бы хотел предложить вашей политической силе, ближайшим к вам людям, в вашей политсиле достаточно умных, талантливых и мудрых людей, хотя большая часть - это настоящие дети и неадекваты, но настоящих патриотов у вас хватает. Бросайте вот эту вот не нужную никому защиту этих лидеров, так сказать, организованных преступных группировок, которые управляют министерствами и ведомствами, и займитесь защитой украинского народа", - предложил нардеп.

По его мнению, "слугам народа" необходимо переживать за реальные проблемы украинских граждан.

"И мы, "Оппозиционная платформа - За жизнь", вас в этом поддержим, хоть мы и оппозиция. А вообще-то, объединитесь, все нормальные, здоровые, здравомыслящим люди вашей партии и фракции и приходите к нам, и становитесь нашей оппозицией", - подытожил Кузьмин.

Напомним, недавно народный депутат Юрий Бойко заявлял, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова взять ответственность за борьбу с эпидемией и вывод Украины из кризиса.