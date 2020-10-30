Кузьмин: Принятие законопроекта Зеленского относительно КСУ будет более тяжким преступлением, чем голосование за законы "16 января"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий заявил, что проект закона, поданный президентом, направлен на уничтожение суда

Проект закона президента Украины Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины, поданный в Верховную Раду Украины, – антиконституционный, антизаконный и преступный. Его принятие будет более тяжким преступлением, чем голосование за законы "16 января".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий прокомментировал президентский законопроект, который определен как неотложный, о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

"Законопроект, который президент подал в парламент, - это антиконституционный, антизаконный, преступный законопроект", – подчеркнул Ренат Кузьмин.

По его мнению, принятие упомянутого проекта закона будет преступлением.

"Я напомню, как все возмущались, когда при президенте Януковиче проголосовали законы "16 января". Помните? "Драконовские законы..." Сколько было шуму по этому поводу. Всех, кто эти законы принял, назвали преступниками, возбудили уголовное дело по факту принятия этих законов "драконовских". Это же было все. То есть, законы, которые принимались при Януковиче, названные "драконовскими", это преступление, а закон, который подан президентом об уничтожении суда - это счастье народное или как? Если этот закон или законопроет будет принят, это будет таким же преступлением, а я бы даже сказал - это будет более тяжким преступлением, чем голосование за законы Януковича 16 января", – заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

В то время, как председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ конституционным переворотом.

Как сообщали ранее, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

А накануне Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение № 1363-р от 29 октября "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которое предусматривает восстановление доступа к публичной части системы электронного декларирования.