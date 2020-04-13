Кузьмин: При Зеленском экс-депутатка Черновол сидеть не будет

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

При президенте Владимире Зеленском бывшая народная депутатка Татьяна Черновол сидеть не будет. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Странный народ, эти журналисты: получил больше десятка просьб прокомментировать дело Черновол. Объясняю. При Зеленском Черновол не сядет. Как и другие одиозные представители постмайданного режима. Во-первых, Зеленский последовательно продолжает политику Порошенко и политика эта не предусматривает "посадок" своих, а для Зеленского герои Майдана теперь уже "свои". Во-вторых, закон о майданной амнистии 2014 не только освободил от уголовной ответственности всех активистов Майдана и запретил следователям собирать доказательства их преступлений, но и обязал прокуроров уничтожить уже собранные доказательства. В-третьих, профессионалов необходимой для расследования таких преступлений квалификации ни в ГБР, ни в прокуратуре просто нет.

И последнее. Черновол стоит первой в очереди за депутатским мандатом по спискам ПЕС. Уверен, что кто-то из депутатов ПЕС сдаст мандат и освободит для Черновол место в Раде, как в своё время освободили место для Вятровича. А вот после того, как Черновол получит мандат, объявленная ей "підозра" должна быть вручена повторно, но уже за подписью генпрокурора, что, как вы понимаете, маловероятно, учитывая опыт подписания генпрокурором "підозри" Стерненко и Порошенко. Да и западные кураторы Украины, поддержавшие майдан, вряд ли позволят следователям "копать" по-серьезному... В общем, очередной пшик...", - отметил он.

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Напомним, на прошлой неделе бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.